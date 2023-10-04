青農蔡旭志受邀至第6屆「亞洲有機大會」分享智慧農業系統的應用方式及成果，獲各國代表廣大迴響。（新北市農業局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市加入IFOAM Asia，積極參與國際有機農業事務，主辦「亞洲有機青年論壇」等。（新北市農業局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市政府全台唯一獲IFOAM Asia感謝狀，在市政會議由農業局長李玟（左二）及青農蔡旭志（左三）與新北市副市長劉和然（右三）分享榮耀。（新北市農業局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市青農蔡旭志於其農場設立智慧農業系統，以感測系統掌握田間溫度、濕度等作物生長因子，並輔以自動化澆灌，智慧管理獲新北市農業局協助，受邀到第6界「亞洲有機大會」分享成果，讓世界看見新北，農業局也獲得國際有機農業聯盟亞洲分會（IFOAM Asia）頒發感謝狀。

農業局長李玟、青農蔡旭志在今（4）日上午市政會議獻獎感謝狀，感謝狀頒發給受IFOAM Asia及ALGOA認定對有機農業發展有卓越貢獻的地方政府或是個人，農業局表示，新北市政府是台灣唯一獲得地方政府，成果備受國際肯定，有此成果歸功於新北許多傑出有機農友。

蔡旭志兼具毅力及創意，農業局協助在其農場設立智慧農業系統，以感測系統掌握田間溫度、濕度等作物生長因子，並輔以自動化澆灌。蔡旭志經營有機茶園有成，也受邀至第6屆「亞洲有機大會」分享智慧農業系統的應用方式及成果，獲各國代表廣大迴響。

農業局表示，新北市加入IFOAM Asia，參與國際有機農業事務，主辦亞洲有機青年論壇、「校營養午餐與公共採購論壇，讓新北市有機農業政策被國際看見，也讓與會的青農、農業工作者接觸到世界各地不同的農情。

新北市副市長劉和然表示，市府透過聯合國永續發展目標（SDGs）接軌國際，永續農業在其中扮演不可或缺的角色，近期結合國際公衛理念—全健康，推動多項永續農業計畫有成，透過與國際組織合作，將新北市有機農業帶到世界，讓新北作為參考精進相關政策。