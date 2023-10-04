日前一名男網友在臉書社團貼出高雄凹子底公園池畔鱷魚張嘴照，引發網友一陣騷動。高市工務局、農業局、消防局等單位出動大批人到場找鱷魚，該男網友事後還打119佯稱找到鱷魚模型。警方追查發現，該名男網友就是始作俑者，高雄簡易庭審理後，認為他發文已造成社會大眾恐慌，依社會秩序維護法裁罰3000元。

1名網友於今年7月29日晚間在臉書社團「路上觀察學院」上傳一張鱷魚張嘴照片，並稱「這裡是凹子底公園，我傻了，不敢靠近無法確定是不是」，貼文一出引發網友討論，甚至不停被轉發，甚至連農業局、公園處、消防局等單位也派大批人到場搜尋，避免有民眾遭鱷魚侵襲，但卻未發現鱷魚蹤跡。

但PO文的劉姓男子後來卻主動連絡消防局，聲稱他於公園橋附近找到鱷魚。公園處指出，模型經消防局現場比對，確認該鱷魚模型就是網路上的那隻鱷魚，證實凹仔底公園有鱷魚出沒是假消息，提醒大家勿恐慌並勿再散播不實訊息。

未料警方卻查出，該名劉姓男在子今年7月上旬透過網路以1840元的價格購得假鱷魚模型，29日晚間7點左右跑到凹子底公園放置鱷魚模型並拍照，當晚10點左右在網路貼文。案發後劉男還多次搜尋「凹仔底公園 監視」、「凹仔底公園 鱷魚」等查詢紀錄，觀察有無新聞，隔日果然吸引大批媒體報導。全案詢後依違反社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」究辦。

高雄簡易庭審理後，認為劉男貼文內容已引起社會關注，相關單位到場抓捕鱷魚，顯然足使聽聞者心生畏懼與恐慌，有影響公共安寧情形，依社維法裁罰3000元。可抗告。