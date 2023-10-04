新北市語文競賽共有5869位各校好手參與角逐，經歷12場區、市賽決選出各類組第一名共224人，11月將代表至高雄參與全國語文競賽。教育局長張明文日前出席市賽頒獎典禮，勉勵所有參與選手再接再厲，感受語文之美，也鼓勵獲國賽代表權的選手，與各縣市好手切磋交流，為自己也為新北爭取全國榮耀。

教育局表示，語文競賽如同語文界的奧林匹克運動會，競賽項目種類繁多，共分為演說、朗讀、作文、寫字、字音字形及本土語文讀者劇場等6項，競賽語別分為國語、閩南語、客家語以及原住民族語16族語，參賽者涵蓋國小、國中、高中、教師及社會組5組。

新北市於8月至9月辦理9場分區賽及3場市賽，共選拔出224位各類組語文好手，將代表11月至高雄市參與全國語文競賽。

獲國語演說國小學生組第一名的深坑國小詹鈞淮表示，一開始參賽是為了父親的獎勵，但隨著一路過關斬將，逐漸感受到參加比賽是為自己及學校爭取光榮，因此也更有學習的動力。雖然有時候很累很想放棄，也會感到靈感枯竭，但透過老師耐心的指導及家人們的支持，才能獲得第一名，很開心可以代表新北市參加全國賽。

桃子腳國中小風懿芯榮獲賽夏族國中朗讀第一名，她表示，學習族語已經四年，本來只是想解決溝通障礙的問題，但在學習過程中發現族語之美，也被文化內涵深深吸引。今年在老師指導下，特別著重語詞背後的意義與情感，希望能挑戰國賽特優，也期許自己透過族語學習，傳承賽夏族文化特色。

榮獲作文項目教師組第一名埔墘國小江宇帆老師分享，自己雖然非語文本科畢業，但受到學生時代國文老師的影響，開始有書寫的習慣，不管是寫在手札或網路發文，既能紀錄生活，也是一種紓壓，同時也累積了許多生命經驗，並得以在文章中應用，體會到文字之美如何在生活中展現。