桃園市衛生局於上月27、28日及10月2日會同衛福部食藥署到新興冷凍食品公司與瑞騰國際公司查核進口肉品，發現2家公司出貨包裝的產品，總計約有近15萬公斤的進口美國豬肉，其產地卻標示為加拿大及英國，皆涉及原產地標示不實，最重恐挨罰400萬元罰鍰，衛生局已責令業者改正違規食品原產地標示始得販售。

衛生局副局長余依靜說明，新興冷凍自6月28日起多次進貨「美國冷凍豬前腿肉」重達4633箱、約9萬4377公斤製成「前腿肉捲」，再切片為豬肉火鍋肉片售出，已全數出貨，外包裝卻標示原產地「加拿大（豬肉）」，已命業者回收改正7月1日至8月20日製造的產品，新興冷凍依《食安法》第15條及49條第1項規定移請檢調偵辦。

余依靜指出，新興冷凍該批標示不時的產品已全數出貨，由於最後製成豬肉火鍋肉片販售，經調查發現出貨對象均為桃園市轄內的餐飲業者，如火鍋店及滷味店，已有請下游廠商留意。

另查獲瑞騰國際於7月7日、9月22日進貨「美國冷凍豬梅花肉」共4萬7164.05公斤，製成豬肉片（重組肉）與豬梅肉捲共出貨2萬6965.2公斤，業者坦承豬肉片（重組肉）外包裝標示原產地「加拿大」、豬梅肉捲外包裝標示原產地「英國」，瑞騰國際公司登記地於新北市，將移新北市衛生局後續處辦。

余依靜表示，新興冷凍核屬食安法第9條規定的公告業別，須每月10日前至食藥署食品追溯追蹤系統完成進銷貨資料申報，但該業者申報資料中均未申報進貨美國豬肉，且交貨申報「前腿肉捲」淨重10萬4877公斤，與實際銷售10萬951公斤不符，已違反《食安法》第9條第4項規定，將依同法第47條處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

余依靜呼籲食品業者，應確實遵守豬肉原產地標示規定，於產品外包裝上如實標示豬肉原料原產地，並保存肉品來源佐證資料備查，倘若查獲假冒產地標示將移送地檢署偵辦，如有誇張或易生誤解的情形，將依違反《食安法》第28條第1項規定，並依同法第45條第1項規定，處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。

余依靜再次提醒，另經中央主管機關公告類別與規模的食品業者，應依其產業模式，建立產品原材料、半成品與成品供應來源及流向的追溯或追蹤系統，並以電子方式申報，若有登錄、建立或申報資料不實，將依法裁罰。