一名女子近日在超商購買碗裝泡麵，見其中一包調味包外包裝有被撕開痕跡、用膠帶黏貼，擔憂有食安問題，因此將其帶回超商退貨，貼文引發網友熱議，有知情網友說，膠帶的用處是包裝過程，方便兩捲鋁箔包斷點連接，可安心食用。

原PO近日於臉書社團《爆怨2公社》指出，在超商買泡麵回家享用，當她要倒入最後一包調味包時，注意到調味包的外包裝有被撕開痕跡，上面黏有膠帶，擔憂有食安問題，將其帶回超商退貨。

這起事件引起網友關切，「在超商買過2次泡麵，也遇到同樣狀況，直接丟掉」、「有被拆開的痕跡，不吃是對的」、「最好的做法是直接丟掉」、「不敢相信」、「生產線還有人工的環節？有點扯啊」。

有知情網友表示，膠帶的作用是鋁箔包裝換新的一捲時，用膠帶連接在一起，因此沒有食安問題，「應該是兩捲包裝袋更替時，用膠帶連接在一起」、「那是走自動切料包機，會用膠帶做接點」、「這種包裝都是一整捲的，斷點地方會用膠帶接起來，以達到整捲規定的長度或重量」。