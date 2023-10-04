台中市大甲警分局義里派出所舉辦預防犯罪宣導活動，現場播放警政署長黃明昭「打詐短片」。（警方提供）

詐騙案件層出不窮，台中市大甲警分局義里派出所舉辦預防犯罪宣導活動，由所長紀適華率先開講，接著媽媽市長盧秀燕、警政署長黃明昭「打詐短片」接棒宣導，提醒民眾愛情詐騙有4部曲，當榨乾被害人荷包，假情人就會人間蒸發，小心上當！

大甲警分局義里派出所日前進行預防犯罪宣導活動，所長紀適華表示，反詐騙首要建立為民眾勿輕信他人所言，如提及匯款等資訊就應該提高警覺，匯款前停、看、聽，切勿將個人存摺、金融卡交付他人。

宣導影片中，市長盧秀燕特別提醒民眾，如接獲陌生來電請提高警覺，勿隨意提供個人資料或依指示提款及轉帳，並謹記預防詐騙3C原則：「1、保持冷靜(Calm down)」，「2、小心查證(Check it out)」，「3、撥打165防詐專線(Call 165)」。另外，有些投資訊息號稱保證獲利，肯定是保證詐騙，民眾如接獲陌生來電請提高警覺，「一聽、二掛、三求證」。

警政署長黃明昭則提醒大家勿掉入假愛情真詐騙，其手法有：「1、假冒維和部隊軍官」、「2、假冒戰地無國界醫生」。阿昭署長也揭密假交友詐騙騙術：第1步使用帥哥美女照片，第2步透過網路交友接觸被害人，第3步噓寒問暖甜言蜜語讓被害人陷入情關，最後榨乾被害人荷包就人間蒸發。他提醒民眾，預防被騙就是提高警覺，沒有見過面、需要匯款這些多是詐騙的方式，直接打165反詐騙諮詢專線就對了。

義里派出所表示，民眾接收不明訊息時，第一時間確認對方身分、不點擊不明連結、不輕易提供個人訊息，如遇到疑似詐騙案件務必謹記「3C原則」，呼籲社區居民警覺詐騙風險，並主動分享這些反詐騙訊息給家人、朋友和鄰居知曉，一同反詐騙。