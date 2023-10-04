農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘自導自演恐嚇案，更自爆有民進黨證，藍營今批，民進黨團想要潑國民黨團的髒水，請先照照鏡子，更直指是民進黨工教唆犯罪。對此，立法院民進黨團副書記長洪申翰批評，這是標準敢做不敢當的無賴行為，好油真正目的不是下台階、關粉專，而是跟藍白分工，炮製綠色恐怖，揭穿後自行切割，往受害人身上丟。

洪申翰說，國民黨此舉很像黑道大哥派小弟搶劫市民，被抓到後卻說，小弟跟市民都穿綠色衣服，叫市民說管管你們穿綠衣服的，這真的就是敢做不敢當。他強調，民進黨上台後，很致力於農業改革，一定會影響傳統壟斷勢力，比方說雲林張家，一路以來做農業改革會遇到張家等傳統壟斷勢力反撲、攻擊，林北好油就是這群傳統勢力的馬前卒、火牛陣。

洪申翰表示，追訴到2017、2018年吳音寧時，當時就有各種扭曲、抹黑，將吳拉下台，可是後續大家又不在意北農總經理是誰，為何當初這大群人包含Lin bay好油要對吳音寧發動這麼嚴厲、惡意攻擊，就是傳統壟斷勢力核心利益備受威脅，所以盡全力反撲攻擊。

洪申翰說，Lin bay好油只是其中一個棋子，一定要把背後黑暗勢力點出來，台灣農業改革也不會停止，希望建立常規機制、運銷工作，不讓其變成家族工具，改革到底。

民進黨團書記長莊瑞雄說，過去藍白喜歡講說，有黨證就沒事此事剛好可以印證民進黨態度，民進黨政府哪怕你拿了哪張黨證，都會除惡務盡，法律認為該怎樣就怎樣，而這種拿有一張黨證的人平常被攻擊時靜悄悄，出事時才說是民進黨員的人，通常會被定義為背骨。

莊瑞雄表示，許哲斌說是誤交好油，藍營也說自己的人好好的，誤交到民進黨證的人，但許是台大法律系、學經歷不錯，跑到國民黨就有事，根本是幹了黨工後學壞，國民黨劇本寫得不好、演得不好，要向社會講清楚。