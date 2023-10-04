國民黨立委李德維、賴士葆、新北市議員林國春今舉行記者會，呼籲熱愛中華民國的公職人員今年不要參加總統府所舉辦的「Taiwan National Day」慶典；對此，民進黨立委莊瑞雄痛批，這就是撕裂國家所有國民；民進黨立委洪申翰也表示，把國慶當成選戰工具消費，很懷疑是不是國民黨選情或勢力分合不順利開始走極端。

莊瑞雄指出，國民黨這樣呼籲其實不好，當年前總統馬英九執政，2009年馬英九帶著夫人到薩爾瓦多，碰到前美國國務卿希拉蕊去自我介紹是台灣總統，馬英九2011年告訴大家台灣是家園，馬上要選舉，要號召大家不要用台灣嗎？

莊瑞雄強調，現在講的台灣就是ROC，台灣只是通稱，中華民國台灣的存在國際上都知道，跟中華人民共和國就是互不隸屬，國慶活動都能看到國旗，這就是台灣，你愛把中華民國放前面或台灣放前面，民進黨的支持者沒有意見。

洪申翰則表示，很遺憾聽到國民黨居然這樣號召，把國慶當成選戰工具消費，很懷疑是不是國民黨選情或勢力分合不順利開始走極端，甚至訴諸國家認同的對立，而且只是符號上的對立。

洪指出，10月10日是中華民國國慶日，不分政黨都認同，這就是中華民國國慶日，也是總統主持國慶大典，國民黨用這種手段，是不是因為台上的總統不是國民黨籍，就用這種偏鋒方法號召群眾，這對國家團結不是好事，希望國民黨懸崖勒馬，不要把國慶當成選戰工具。