張姓男子因為犯洗錢防制法，橋頭地檢署判處他得入監服刑1年，不得易服勞役。張男對檢方的處理聲明異議並上訴，橋頭地院審理後，檢方裁量此事顯有瑕疵，沒有考量張男需照顧未成年子女等情形，因此撤銷檢方的執行命令，檢方另尋適法的處分。可抗告。

張男因為犯洗錢防制法案件，橋頭地院對此判處應執行徒刑1年，併科罰金4萬元確定後。該案經送橋頭地檢署分案，檢察官於今年8月26日於得易服社會勞動初審表勾選「數罪併罰，有4罪以上因故意犯罪而受有期徒刑之宣告者」，復於得易服社會勞動案件審查表勾選「擬不准其易服社會勞動」，後於同年8月28日開發執行傳票命令並於上記載「本件不准易服社會勞動」等語。

法官審理後認為，檢方沒有同時附註相關否准事由或得檢具事證陳述意見，且綜觀卷內也無張男傳喚到案的訊問筆錄或各類陳述意，難以認定檢察官是否詢問受刑人易服社會勞的的意願，也沒有考慮張男的經濟與家庭狀況等。檢察官所為有裁量權行駛的瑕疵。

法官審理後，撤銷檢方的執行命令，由執行檢察官另找適法的處分。可抗告。