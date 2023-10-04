花蓮縣吉安鄉慶祝雙十國慶，每年都會舉辦踩街活動今年鄉公所有別以往、發揮創意，邀請遊行隊伍以風華50年代為背景，穿出具時代感的穿搭，帶領眾人穿越時光隧道，回到50年代熱愛國家的奮進時代景象。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉慶祝雙十國慶，連假4天將舉辦各種精彩可期的系列活動。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉慶祝雙十國慶，每年都會舉辦踩街活動，吸引許多鄉親參加，今年鄉公所有別以往、發揮創意，邀請遊行隊伍以風華50年代為背景，穿出具時代感的穿搭，帶領眾人穿越時光隧道，回到過去旗海飄揚、薄海歡騰慶祝國慶日的歷史迴廊，找回當年熱愛國家的奮進時代景象。

國慶雙十4天連假連假本月7日至10日登場，吉安鄉公所連假期間除在好客藝術村舉辦市集，並承襲過往，在9日辦理國慶踩街活動，主題為「再現50風華」，邀請遊行隊伍換上50年代的裝扮，透過復古穿搭，帶領眾人回到50年代的風華時刻。

吉安鄉公所表示，雙十國慶是國家重要節日，也是舉國歡騰的好日子，50年代是勤耕雨讀、孝順父母、熱愛國家的奮進年代，希望藉由邀請民眾以復古穿搭踩街方式，重拾50年代的回憶，並承襲先人篳路藍縷勇於創造的精神，續開啟現代年輕人的努力志向。

鄉長游淑貞分享，風華50年代，大家穿著旗袍、背上國旗包在街上進行國慶遊行，搖著手持國旗吶喊「中華民國生日快樂」，相信是60歲以上長者的回憶，希望鄉公所此次活動，能喚醒年輕族群對國家的重視，並對勤耕奮鬥的長輩們致上敬意。

鄉公所說，踩街活動預計在9日下午登場，遊行隊伍超過30組，從桐花廣場出發，歡迎民眾參與，走完全程者能獲得市集體驗券，前往品嚐60個攤位帶來的各式創意料理與特色農產品，欣賞在地樂團、歌手及舞蹈團隊的表演。

另外，游淑貞感謝縣府響應公所雙十國慶連假活動，挹注50萬專款印贈市集體驗券，公所再挹注30萬，總共4萬張、80萬元的市集體驗券，活動期間將固定免費發放，每天下午2時整發送1000張、4時600張、6時800張，特別的是，現場還會出現快閃加碼好康大放送驚喜，預計連假4天能創造近百萬商機。