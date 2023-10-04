中山路所長周名鴻說明。（影片 / 淡水警分局提供）

新北市淡水捷運站外今（4）日凌晨驚傳一對男女於站外公然發生性行為，目擊民眾拿出手機全程拍錄並上傳至抖音，瞬間引發網友熱議。由於該對男女行為已涉犯妨害風化，士林地檢署獲報後，隨即責成轄區淡水警分局追查案情，現已將二人逮捕歸案，訊後全案依《妨害風化罪》，移送士林地方檢察署偵辦。

據了解，淡水警分局接獲報案，並於抖音社群上查出該不雅影片。根據畫面內容，一對男女公然於捷運站旁一處飲料店前進行性行為，舉止傷風化俗，令人發憤。

警方調查，一名蔡姓女子（52歲）涉有重嫌，初步詢問蔡女時，她坦承影像確為本人及其男友曾姓男子（34歲），他們二人為了追求浪漫氛圍，同時尋求刺激，因此方才於捷運站前性交。

本案訊後依《妨害風化罪》，移送士林地方檢察署偵辦。

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