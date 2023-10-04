先前便已盛傳中方核動力潛艦在黃海遇難

英國秘密情資披露，中國核動力潛艦在黃海因陷入針對英美潛艦所設的水下陷阱而遇難，導致艦上55人喪生，而其中有22名軍官。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《泰晤士報》（The Times）等媒體4日報導，中方海軍編號093-417的潛艦因氧氣系統出問題，8月21日在黃海遇難，而艦上人員恐因缺氧死亡。

據悉除了艦長外，還有21名軍官喪生。不過，北京否認了否起事故，似乎也拒絕要求國際援助。由於相關情報極機密，因此很可能會導致洩密調查。

情報中說，這起事故造成55名艦上人員死亡，其中有22名軍官、7名學員、9名士官和17名水兵，而艦長薛永鵬也已罹難。據英方了解，艦上人員的死因是氧氣系統故障，因缺氧所致。而事故會發生，是由於這艘潛艦撞上中方海軍原本用以困住美國和盟國潛艦的錨、鏈等障礙物。

此外，報告中說，這造成了需要6個小時才能修復，並需要浮出水面的系統故障。不過，至今公領域還沒有獨立證實這起事故。

解放軍093型核潛艦

先前中國國防部曾駁斥相關傳聞，說這「純屬謠言」，而台灣也否認了網路報導。至於英國皇家海軍消息人士也不願加以評論，或是提供指點。