國安局長蔡明彥今表示，馬文君被控洩密已進入司法偵查偵辦階段，行政單位不適合做出任何評論。（摘自立院直播）

國民黨立委馬文君被指控涉入潛艦國造洩密，國安局長蔡明彥今表示，國防機密與國安機密的外洩是非常重要國安議題，此案已進入司法偵查階段，就國家情報機關而言，並不適合作太多評論，尊重相關司法機關的偵辦。

蔡明彥今應立法院外交及國防委員會邀請率官員提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢，會前受訪時表示，針對案中疑點，需由司法機關介入釐清，而此案已進入司法偵查偵辦階段，行政單位不適合做出任何評論。

至於大陸是否有涉入潛艦國造議題以介選，蔡明彥強調，大陸介選手法多，但是否有涉入潛艦議題，此案已涉入司法偵查階段，應要尊重司法機關對相關疑點的調查。

民眾黨立委邱臣遠質詢也詢問，潛艦國造到底有沒有相關機密外流到境外，面對境外勢力的滲透，國安局是否有掌握情勢？蔡明彥重申，潛艦國造相關資訊案確實涉及國家安全議題，但此案已進入司法審查階段，國家情報單位不適合在過程中評論，以免干預司法。

邱臣遠提醒，國安局應具體掌握相關情資，該防堵、事前預判、做因應措施，都該做相關配套。他說，預防勝於治療，依照一般標準作業程序，若國安局發現一般國人涉及洩密、叛國，通常是先報案啟動檢調，發動偵查作為，還是會對外發布相關輿論認知作戰？

蔡明彥說，這涉及法律面問題，包括反滲透法，對滲透與洩密有基本要件，還有包括國家機密保護法，要先確認有無相關法律要件。就情報單位而言，主要會了解中共相關布建、網絡、內應的樣態，先掌握住，再看有無具體事證，有的話會移送檢調單位立案偵辦。