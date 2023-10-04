台灣民眾黨總統參選人柯文哲目前正在美國訪問，對於如何創造環境讓人才回台？柯文哲表示，史丹佛大學部大概有30％國際學生，相當國際化，可以把全世界最優秀的人才吸引到這裡，台灣連僑生都加進去，國際學生不到5％，表示台灣離國際化還有很長的距離，台灣的國際化要做得更好，有很多東西還要跟矽谷學習。

柯文哲於美西時間3日中午與Fremont台裔市長高敘加共進午餐，並於餐前接受媒體聯訪。媒體詢問柯文哲，大家都希望矽谷人才最終能回到台灣去幫忙，但是其實中間有一些職工條件的差異，如何創造環境，讓矽谷人才願意回去？

柯文哲表示，從2014年就一直在關心矽谷，就是過去30年，人類大概一半的創新都來自矽谷，從Google、Apple、Facebook、YouTube、Tesla、Cisco，這些名詞都是來自矽谷，所以矽谷有它很特殊的地方，才可以在全世界變成一個創新很集中的地方，他也不認為台灣可以100％模仿，但總是有一些可以學習的地方。

柯文哲說，昨天才去過史丹佛大學，大學部大概有30％國際學生，研究所大概40％，相當國際化，意思是它可以把全世界最優秀的人才吸引到這裡，所以矽谷每次在發展一個新技術，到一個程度的時候，馬上可以找到誰把這個觀念實現，表示矽谷這個地方儲存了一個很大的人才庫，這是台灣要去想的。

柯文哲指出，在台灣連僑生都加進去，國際學生不到5％，表示台灣離國際化還有很長的距離，甚至要開國際課程都很困難，要叫老師用英文上課，還是有一些困難，所以，台灣的國際化要做得更好，有很多東西還要跟矽谷學習。

另外，對於AI如何去改變台灣的教育？柯文哲指出，這次包括拜訪無名小站創辦人簡志宇、Silicon Schools Fund，再拜訪國教育科技公司Coursera，很清楚的一件事件，AI的出現已經革命性改變整個社會，教育只是其中一部分。

柯文哲說，單單看Coursera，幾乎都是個人化的學習，因為每個人有自己的履歷，它可以按照能力、過去求學，人工智慧是一種互動式的上課，所以老師在整個教育體系要做的事情，也根本改變，以前那種大堂課一個老師在上課，大概也會淘汰。

柯文哲說，「我們準備要應付一個天翻地覆的時代來臨，」今天只是看到教育現場，其實我相信在其他領域也是一樣，昨天看無名小站簡志宇在講做支氣管鏡，實在是太厲害了。

針對如何促進台灣產業轉型、促進台灣經濟擺脫中國的依賴？柯文哲表示，AI的使用跟要擺脫中國的依賴這完全沒有關係，事實上台灣出口40％到中國、進口20％，大概總貿易量輸出輸入算起來30％，台灣對外貿易最重要就是中國，這有很多因素，包括地理環境接近，還有中國現在是世界第二大經濟體，這跟台灣有沒有使用AI，一點關係都沒有。

柯文哲認為，還是要尊重市場的規則，在尊重市場規則的原則之下，對風險管理要怎麼做，要思考一下，所以還是遵守市場規則，只是要做一些風險管理。

柯文哲舉例，包括現在美國跟中國也是一樣，一開始美國想要decouple要脫鉤，後來發現也沒辦法完全脫鉤，所以現在只能de-risk（去風險），就是說還是一樣，遵守市場原則之下，怎麼去做風險管理。