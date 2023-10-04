大陸央媒《經濟日報》4日報導，近日，北京鏈家調整了仲介費收取標準，從目前房屋成交總價的2.7％統一下調至2％。同時，收費模式從購房一方單邊支付仲介費改為買賣雙方共同承擔各付1％。對於購房者而言，此次仲介費降低能夠減輕購房負擔，有助於提振住房消費熱情。然而也有人提出，賣方也要承擔一半仲介費，會不會將仲介費成本轉嫁到房價中，帶來房價上漲？

北京鏈家此次調整仲介費收取標準，是貫徹落實有關部門要求，具有風向標意義。今年4月，大陸住房和城鄉建設部、市場監督管理總局聯合印發《關於規範房地產經紀服務的意見》提出，房地產經紀機構要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用，引導由交易雙方共同承擔經紀服務費用。

北京鏈家一方面調低仲介服務費0.7個百分點；另一方面也調整了收費模式，由過去僅由買方承擔仲介費改為由買賣雙方平均分擔。

報導稱，鏈家是北京知名房地產仲介服務機構，此次調整二手房交易服務費收取方式和標準，降低交易成本，提振市場情緒和信心，預計對其他仲介服務企業和其他城市或將有示範意義。

仲介服務機構調整仲介費收取標準，也是適應供求變化以及房地產市場發展到新階段的必然結果。房地產市場處於調整周期，各項支持政策都旨在積極促進市場企穩回升。仲介服務機構降低仲介費，有助於降低購房者成本，促進住房消費。在過去房價快速上漲階段，大多數城市均是賣方市場，買方處於弱勢地位，因此形成了買方承擔全部仲介服務費的格局。

按照北京鏈家過去2.7％的收費標準，一套總價六七百萬元（人民幣，下同）的房子，買方常常需支付仲介費10萬元以上。一直以來，特別是在房價較高的大城市，購房者常常吐槽仲介服務費用過高。如今供求關係發生變化，房價進入較為平穩的周期，一些城市在售房源大量增加，已經具有明顯的買方市場特徵。因此，適時調整仲介服務費形式，由單邊付費改為雙邊付費，有利於降低剛需客戶和換房客戶的傭金負擔，促進住房消費和房屋流通。

據報導，仲介服務費收取標準調整有望給市場帶來積極影響，有助於降低剛性、改善性需求家庭購房成本，有助於促進市場流通、提高交易效率，對提升市場活躍度有積極作用。房地產經紀機構對促進房屋交易、提高交易效率、保障交易安全具有重要作用。優化二手房交易服務費和收費模式將進一步保障交易公平，促進行業規範發展。

從實際經驗看，雙邊付費是很多國家通行的做法，中國也有很多城市已經實施雙邊付費。過去想賣房，只需給仲介機構打個電話，登記相關資訊後，仲介服務人員會帶意向客戶來看房子，今後賣方也要支付仲介費，將會出現新的變化。國際上大部分國家的二手房交易都是由雙方分攤仲介費，或者由賣方支付所有仲介費。在中國，很多城市已施行雙邊付費，成都、大連等城市實行雙邊收費達10年以上；廣州、深圳、上海、重慶等城市近年來也陸續實行了雙邊收費。中國賣方支付仲介費的比例從無到有，由低到高，處於持續增加趨勢。

報導指出，對於人們關心的向賣方收取一半仲介服務費是否會轉嫁到房價上，最終還是讓買方買單的問題，應該說，能不能轉嫁、能夠轉嫁多少，取決於二手房市場的供需狀況。當前，很多市場都供大於求，已經是買方市場，不再像從前一樣很多人搶一套房子，因此賣方很難將仲介費用轉嫁給買方。但不排除個別熱點區域或熱點專案會出現這種情況。供需雙方反復價格博弈後，包括仲介費用在內的整體住房價格會調整到供需雙方均可接受的最終價格。

也應該看到，房地產經紀服務收費應由交易各方根據服務內容、服務品質，結合市場供求關係等因素協商確定，因此仲介費收取方案不會「一刀切」，具體費率和模式將由各城市、各企業根據實際情況自主決定。