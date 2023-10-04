南電股價近期於255.5～272元區間震盪盤整，今（4）日受大盤開低重挫影響同步開低下跌2.48％，但隨後在買盤敲進下回升、最高翻紅小漲0.38％，表現強於大盤。三大法人本周土洋對作、迄今買超178張，其中外資賣超502張，投信及自營商各買超470張及210張。

南電2023年9月自結合併營收35.19億元，月增4.31％、年減達40.42％，回升至近5月高、創同期第三高。累計第三季合併營收102.27億元，季增0.93％、年減達40.52％，自近3年低點回升。累計前三季合併營收329.41億元、年減29.83％，續創同期第三高。

南電受景氣低迷、產業持續去化庫存影響，今年以來營運明顯轉弱，6月營收下探30.85億元的近28月低點。7～9月營收儘管仍明顯遜於去年同期，但受惠網通客戶需求略增而呈現緩步回升態勢，使第三季營收終止連2季衰退，自近3年低點回升。

投顧法人認為，第三季雖為產業旺季，但客戶持續調整庫存，導致南電營收旺季不旺，9月主要受惠客戶伺服器新平台開始放量。展望後市，南電預期第四季營收將與第三季相當，市場則看好伺服器新平台放量、部分客戶庫存調節近尾聲，第四季營收有機會季增雙位數。

不過，外資對ABF載板後市仍保守看待，由於需求仍相對低迷，認為第四季售價可能持平、甚至較第三季略降。目前預期ABF載板今年將供應過剩14％，2024年為10％、2025年為8％，較先前預期2025年供給過剩6％擴大，主因最新預測的伺服器需求減少。

美系外資預估南電第四季營收將季增2％，鑒於供給過剩及競爭加劇導致降價，將南電今年獲利預期調降2％、2025年調降1％，維持「減碼」評等、目標價225元不變。投顧法人則認為南電明年有望重返成長軌道，但目前評價並未偏低，維持「中立」評等。