上週於文博會期間10天「微開箱」的鐵道博物館，會後鐵博前籌備處主任洪致文投書媒體，指交通部與鐵道局無視鐵道博物館修復古蹟的努力，要文化部必須割掉典藏庫房等地做商業開發，作為交通部運作的償債基金。對此，立委黃國書今日上午在立院教委會質詢此事，文化部長史哲回應，從來沒有這個議題。

史哲表示，「交通部在整個台鐵公司化的整合過程中，和文化部磋商從來沒有出現過所謂的哪一個部分要進行商業開發的事項，從來沒有這個議題，這一定要先講清楚，並不是說有這個議題大家如何面對，是根本沒有這個議題。」

黃國書擔憂，最近交通部因台鐵要轉型成公司，且有轉型成公司的相關設置條例，設置條例提及其經營的資產要由交通部設立基金處理原機構既存的短期債務，「他們債務有1700多億，台鐵為了要還債動到我們這個腦筋來，交通部過去這段時間也和文化部討論，裡面是不是有一些可能的空間讓交通部來做商業開發，過去沒有這個壓力，現在壓力來了，交通部要來拜託文化不可不可以商量一下，請問鐵道博物館園區哪一個部分和區塊可以給交通部做商業使用的？」

史哲表示，交通部整個台鐵公司化後，「針對台北機廠，他們的考量以及修法，納入修法的是這個台北機廠原有的容積，能夠取得容積移轉的法源，這個是文資法的法源，文資法對於私有的古蹟歷史建築是有容積移轉的法源，但現在台北機廠是公有的土地，所以它並不適用文資法的私有建築的容積法，所以他希望在公司化過程取得這樣的法源。」

黃國書則建議，希望在確立方向後，行政院可跨部會討論，使用容積移轉方式，協助交通部清償台鐵債務。