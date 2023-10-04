一名65歲女性因排便異常接受大腸鏡檢查，結果在腸道內發現大量息肉，最後被診斷患有大腸癌。在罹病後，醫師叮嚀患者應增加膳食纖維攝取，然而對方從年輕時就不太喜歡吃蔬果，所以就請其試著多食用黑、白木耳。持續吃了一段時間後，當她回診追蹤時，不僅發現腸道健康有明顯改善，連膽固醇和體重也都下降。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》節目中提到，該名65歲女性原本有長期便秘的困擾，但後來突然出現糞便稀疏的狀況，且伴隨裡急後重的感覺，即有便意，想上卻又上不出來，就診發現糞便有潛血情形，便進一步去做大腸鏡檢查，結果確診罹患大腸癌。

洪永祥提到，該患者在罹病後，大腸直腸外科的醫師就叮嚀，日常飲食要多吃膳食纖維，然而她從年輕時就不太喜歡吃蔬果，於是他就建議對方要不要嘗試吃黑、白木耳看看，不妨煮黑白木耳湯當作飯後甜點。

按此飲食調整持續一段時間後，洪永祥表示，當該患者再次回診追蹤時，不僅醫師發現腸道健康有明顯改善，大腸呈現粉嫩狀態很漂亮，還讓患者意想不到的是，其膽固醇和體重皆有下降。

藉由此案例，洪永祥也特別推崇黑、白木耳的益處，形容它們為現代人飲食的解藥。他說明，黑、白木耳熱量低且富含膳食纖維，是減重者的理想選擇。黑木耳有「素中之葷」美稱，含鐵量相當高，為豬肝的5倍之多，另外還含蛋白質、維生素B群、鈣、鎂等；而白木耳的熱量更低，含維生素A、B群、C、鉀、磷，對止咳化痰、降膽固醇、防便祕都有效。