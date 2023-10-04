女星佐藤麻衣和今年與台塑集團創辦人王永慶長孫的富三代王泉仁9年婚姻畫下終點，過去她在豪門婚姻有苦說不出，曾坦言簽婚前不平等協議，今年首過恢單後的第一個中秋節，她發文透露心聲，直言今年她個人特別覺得「很圓滿」。

麻衣當年和王泉仁雙喜臨門，外界以為她母憑子貴嫁入豪門成為貴婦，但傳聞她被迫簽下「人妻工作清單」，內容包括20多項家庭事務，名嘴狄志為在節目上透露，當時麻衣在臉書回應何止20多項，「做這些事情其實是太太該做的事，我也不會怎麼樣，但最主要的是有一些你們不知道的，那才叫做不平等」，讓人好奇麻衣沒說的秘密。

狄志為當時在《新聞挖挖哇》表示，大家猜測麻衣當年應該是因為懷孕才選擇結婚，不希望孩子「父不詳」才咬牙嫁進王家，沒想到才過了幾年兩人就感情生變，麻衣為了保護孩子母子倆回日本生活，今年正式辦完離婚手續後，麻衣也逐步回到台灣演藝圈，更得到好姊妹愛紗鼓勵：「大家都很想妳」。

今年中秋節時，麻衣有感而發曬自己低頭的照片，寫下：「今年一轉眼間秋天就來了。今年的月亮也一樣明亮，一樣圓圓，一樣美麗，一樣照著我們。今年我個人特別覺得，很圓滿。感謝大家，感謝所有。」如她所說會努力往前看、重啟新生活，網友也回應：「麻衣一定要快樂平安喔」、「很美！為妳加油哦」、「祝麻衣一家中秋節快樂」、「很開心仙子麻衣可以常回來了」。