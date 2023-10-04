屏東明揚國際大火造成4名勇消殉職，消防員要求組工會，行政院擬修《公務人員協會法》增加團結權和放寬協商範圍，以及研議修正《消防法》建立消防機關職業安全制度，引發基層不滿。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮4日重申，改革應分兩階段，先處理社會有共識的公協會法，再討論較有疑慮的工會。

立法院司法及法制委員會今日邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮列席報告業務概況，並備質詢，朝野委員皆關注消防員員額是否足夠、縣市政府是否落實「勤一休一」出勤原則、取消加班費上限，以及組工會相關議題。

國民黨立委曾銘宗問及，國民黨支持消防員組工會，即便不能一步到位，但是否能分階段實施，例如先放寬組工會，但不具罷工權？

蘇俊榮直言，不支持此做法，由於消防員組工會未經過充分討論、社會也無共識，討論起來會曠日費時，且當前有很好的公協會法，今年6月銓敘部已經相關單位討論公協會改革，1個月內就能修法送行政院、立法院審議，應分兩階段改革。

國民黨立委吳怡玎追問，開放公務員組工會是世界趨勢，東亞國家南韓亦是如此，當前台灣做法是組公協會但不能罷工，但以英國為例，政府雖開放組工會，同時擬推《反罷工法》，要求公務員罷工期間應維持最低服務標準，作為社會疑慮的「煞車皮」，或許能作為台灣的折衷做法，呼籲政府展現誠意，回應基層訴求。

蘇俊榮重申，他依舊認為改革應一步一步來，但速度要快，政府做法是先針對社會有共識的部分，先端出解決方案，至於成立工會社會未有充分溝通，但能成為未來討論的選項之一，就像英國沒有明文禁止罷工，但要求警察除外。

此外，國民黨立委王鴻薇關注消防過勞問題，詢問各縣市是否落實「勤一休一」，蘇俊榮說，部分縣市無法落實的原因是消防員數量不足，未來會與消防署溝通，1周內提供立法院地方縣市勤一休一的實施情況。

至於民進黨立委鄭運鵬提到，建議解禁公務員、消防員的加班時數上限，蘇俊榮說，會訂定上限是不希望公務員過勞、超時工作，若解禁，也無法確認地方政府能負擔消防員加班費，未來將內政部等部會溝通。