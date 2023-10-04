印度泰倫加納省（Telangana）日前發生一起憾事，一對父母帶著4歲的女兒逛超市，正當女童試圖打開飲料櫃時，因為發生漏電，導致她瞬間被電暈，然而一旁的父親渾然不覺，遲了十幾秒才發現女兒遭逢意外，緊急送醫搶救後仍回天乏術。

影片顯示，這起意外發生在週一（2日）上午7點35分左右，女童跟著父親來到超市的冷藏櫃前，只見她抓住櫃門把手，試著拉開，瞬間卻整個人往後一倒，就這樣掛在冷藏櫃上，而一旁的父親正專心檢視要買的商品，等到他發現女兒昏厥，已經過了整整18秒，這才一把抱起女兒求救。

印度泰倫加納省（Telangana）一間超市日前發生漏電事故，導致一名4歲女童被電死。

儘管如此，該名女童抵達醫院時，卻已失去生命跡象。事後超市員工查看冷藏櫃，發現是接地線出了問題，沒有發揮保護功能，導致女童全身遭電流通過，瞬間休克死亡。

家屬質疑超市管理疏失，害他們失去寶貝女兒，憤而向超市提起告訴。不過截至目前為止，尚未有任何人遭到逮捕，肇禍的超市也照常營業。