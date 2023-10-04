中颱小犬最新路徑稍微南修，登陸位置也往南調整，原預計登陸台東，現在南移到恆春半島一帶登陸。今天北部、東北部降雨持續，花東越晚雨勢越明顯，深夜南部也開始出現降雨，明天各地都要留意強風驟雨。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，小犬颱風中心今天中午12點位於鵝鑾鼻東方230公里海上，暴風圈今天上午9點已接觸台東南端陸地，明天上午颱風中心將通過台東南端陸地到巴士海峽之間，預計從恆春半島一帶登陸；由於路徑稍微往南調整，登陸位置可能更南邊。

目前陸上警戒區包括新竹以南、東半部及澎湖，北部及東北部降雨持續，花東及恆春半島風雨也逐漸增大，且越晚越明顯，其他地區白天以前的降雨還不太大，晚上之後南部地區及中部山區的雨勢才會轉趨明顯。

氣象署提醒，東半部地區及恆春半島降雨較持續、且雨勢較大，有局部豪雨或大豪雨等級以上的降雨發生，北部、南部及中部山區也有局部大雨或豪雨發生的機率。