隨著中鋼10月盤價以上漲開出，中鴻開出的10月盤價也是每公噸上漲500元，漲幅與中鋼相當。由於8月份的外銷量能較大，拉高中鴻整體的出貨量，9月份出貨量預期將有所回落使營收略降，法人預估，中鴻今年第三季營收年增雙位數、季減個位數，毛利率、獲利可望谷底回升，但預計仍在小虧水準。進入第四季，預期鋼價上漲的效益會逐漸顯現帶動營收及利差擴大，銷售量不悲觀，預估中鴻單季營收，年比幅度略為擴大、季增個位數，獲利上揚。

鋼價方面，中鋼、中鴻一口同聲「鋼價沒有下跌理由」，中鴻認為，因為8月後原料成本上漲，即使小幅回跌，但僅微幅調整，11、12月盤價要看市場、煤鐵原料成本狀況開盤價。而法人認為，大陸限產政策影響，大陸粗鋼產量估將明顯減少，鋼鐵價格可能在第四季中後段由漲轉持平。

進一步分析，鐵礦砂價格在8月中旬以後出現明顯的上漲，價格由每公噸100美元快速上漲至最高達到125美元，一個月的時間上漲25%，目前回檔在118美元附近整理。法人認為，目前帶動鐵礦砂價格維持強勢的主要原因是大陸鋼鐵生產量仍維持高檔。展望後續鋼鐵市場變化，美國車廠罷工使得短期北美鋼鐵價格呈下壓跌，不過後續罷工結束後需求可望快速回升。