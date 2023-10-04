中華棒球隊在杭州亞運預賽扳倒衛冕軍南韓，其實中華隊在2018年雅加達亞運的預賽也打贏南韓，不過該屆在超級循環賽（與日韓皆是2勝1負）卻排名第3而無緣金牌戰，究其原因是在「對戰優質率」吃了大虧。然而今年日本武士在預賽翻車輸給大陸，給予中華隊在超級循環賽更好的機會。

簡言之，倘若中華隊和上屆亞運一樣在超級循環賽輸給日本、打贏大陸（這套劇本的機率很高），那麼中華隊的局面（2勝1負）也會比上屆好得多。原因是日韓帶著1敗晉級，導致超級循環賽的日韓對決成為割喉戰（勢必有一方吞下第2敗），因此中華隊保護好自己只輸1場就行。

對戰優質率（Team quality balance）就是精細的得失分比較，中華隊上屆吃虧在打得不夠兇猛，對大陸只打1比0，反而是南韓趁機痛打大陸10比1，日本打大陸17比2，導致中華隊對戰優質率輸給日韓。主要是本屆大陸隊倒過來打贏日本，才讓日韓兩隊都陷入劣勢。中華隊接下來的任務是打贏大陸，盡可能趁機打下最多的分數（練習賽中華隊10比3獲勝）。