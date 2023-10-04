菲律賓海巡隊今天說，一艘菲國漁船2日凌晨在南海黃岩島附近遭馬紹爾群島籍油輪撞沉，3名船員喪生。由於菲方日前剛移除中國設置在黃岩島的障礙物，這起事故引發關注。

菲律賓海巡隊今天表示，據生還者描述，菲國漁船遭撞沉事件發生在2日凌晨4時20分，當時菲國漁船DEARYN正停泊在距黃岩島西北方85海里處，8名漁民乘小船在不同地點捕魚，包括船長在內的6名船員留在母船上。

生還者說，由於天候惡劣，母船上的6名船員未察覺一艘不明身份的船隻靠近導致碰撞，漁船DEARYN翻覆，包括船長在內的3名船員身亡。

惡劣天候下，母船上的3名倖存者剛開始很難打撈罹難者遺體，8名漁民返回後，順利打撈起罹難者。11名漁民利用8艘小船離開現場，並將罹難者遺體送到呂宋島中部龐加辛南省（Pangasinan）。

菲國海巡隊表示，生還漁民昨天上午10時抵達岸上，向海巡隊報告這起事件並尋求協助，經海巡隊比對漁民提供肇事船隻資訊，發現懸掛馬紹爾群島國旗的太平洋安娜號（Pacific Anna）油輪與描述相符。菲國海巡隊將聯繫油輪母國和油輪將訪問的下一個港口，由港口國管制官員登船調查。

菲律賓、中國、台灣、馬來西亞、汶萊、越南和印尼等國在南海存在主權爭議。

黃岩島是菲律賓主要漁場之一，9月下旬發生中國在黃岩島出入口設置300公尺長漂浮障礙物，並遭菲律賓海巡隊移除的事件，據稱中方此舉是為阻撓菲國漁民進入魚群較豐富的黃岩島淺灘捕魚。

馬尼拉當局事後說，正鼓勵更多菲國漁民到黃岩島附近捕魚，以聲索主權並捍衛漁民生計。