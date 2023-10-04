杭州亞運射箭複合弓混合團體賽事，陳怡瑄搭檔首次參加亞運的張正韋，在銅牌戰以157比154擊敗哈薩克隊，替中華射箭隊獎牌開張。4強賽不敵強敵韓國隊後，銅牌戰立刻接續登場，他們沒受到前役落敗的影響、很快調整好，兩人異口同聲的說：「因為每支箭都是重新開始，也相信彼此，相信教練給我們當下的指令。」

陳怡瑄／張正韋在8強賽以156比154險勝印尼隊晉級4強，可惜後來以153比158不敵韓國隊、僅能爭銅，但他們沒受到前役落敗影響，很快調整好心情，銅牌戰時表情明顯比前役輕鬆許多，在對手射箭的時候與教練有說有笑。

陳怡瑄說：「這也是一種轉換心情的方式，教練可能有發現我們比較緊繃一點，跟我們閒聊讓我們放下緊張感，像在練習一樣。」首次出征亞運的張正韋則表示，教練叫我們不要緊張，讓我們更能在場上做自己。

為中華射箭隊射下本屆亞運第1面獎牌，兩人都直呼開心，張正韋說：「但開心歸開心，還是要趕快把振奮心情放下來，面對明天的團體賽。」陳怡瑄則坦言，獎牌開張確實有鬆口氣的感覺，但想到明天還有比賽，仍須要繃緊神經，不會因為奪牌而怠惰，下午還要進行練習。

「我也會帶著這股力量一起前進，等等會跟她們分享一下今天比賽的感覺。」陳怡瑄表示，練習場地跟比賽場地還是有所不同，透過今天比賽更可知道風向、空間感，會跟隊友分享，希望能在團體賽能更快進入狀況。

陳怡瑄（左）、張正韋攜手在杭州亞運射箭複合弓混合團體賽奪銅。（中華奧會提供）