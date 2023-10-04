杭州亞運射箭複合弓混合團體賽事，陳怡瑄搭檔首次參加亞運的張正韋，在銅牌戰以157比154擊敗哈薩克隊，替中華射箭隊獎牌開張。4強賽不敵強敵韓國隊後，銅牌戰立刻接續登場，他們沒受到前役落敗的影響、很快調整好，兩人異口同聲的說：「因為每支箭都是重新開始，也相信彼此，相信教練給我們當下的指令。」

陳怡瑄／張正韋在8強賽以156比154險勝印尼隊晉級4強，可惜後來以153比158不敵韓國隊、僅能爭銅，但他們沒受到前役落敗影響，很快調整好心情，銅牌戰時表情明顯比前役輕鬆許多，在對手射箭的時候與教練有說有笑。

陳怡瑄說：「這也是一種轉換心情的方式，教練可能有發現我們比較緊繃一點，跟我們閒聊讓我們放下緊張感，像在練習一樣。」首次出征亞運的張正韋則表示，教練叫我們不要緊張，讓我們更能在場上做自己。

為中華射箭隊射下本屆亞運第1面獎牌，兩人都直呼開心，張正韋說：「但開心歸開心，還是要趕快把振奮心情放下來，面對明天的團體賽。」陳怡瑄則坦言，獎牌開張確實有鬆口氣的感覺，但想到明天還有比賽，仍須要繃緊神經，不會因為奪牌而怠惰，下午還要進行練習。

「我也會帶著這股力量一起前進，等等會跟她們分享一下今天比賽的感覺。」陳怡瑄表示，練習場地跟比賽場地還是有所不同，透過今天比賽更可知道風向、空間感，會跟隊友分享，希望能在團體賽能更快進入狀況。

陳怡瑄（左）、張正韋攜手在杭州亞運射箭複合弓混合團體賽奪銅。（中華奧會提供）
陳怡瑄（左）、張正韋攜手在杭州亞運射箭複合弓混合團體賽奪銅。（中華奧會提供）
陳怡瑄（右）、張正韋（左）在杭州亞運射箭複合弓混合團體賽銅牌戰比賽中等待時與教練輕鬆談話。（中華奧會提供）
陳怡瑄（右）、張正韋（左）在杭州亞運射箭複合弓混合團體賽銅牌戰比賽中等待時與教練輕鬆談話。（中華奧會提供）
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