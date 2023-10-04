臺灣師範大學「跨域科技產業創新研究學院」今天揭牌，蔡英文總統指出，2050淨零轉型已是全球共識，我們需培育更多具前瞻視野的綠能人才。臺師大及12家合作的企業夥伴將一起投入這項重要工作，共同建立跨域綠能應用平臺，讓綠電參與制度更健全，也期待能為臺灣下個世代的科技產業注入強勁的動能。

臺師大響應政府的產業創新政策，成立「跨域科技產業創新研究學院」今天舉行揭牌典禮，蔡英文與總統府資政許勝雄、副祕書長張惇涵、教育部長潘文忠、臺師大校友總會名譽理事長王金平等人都出席。

蔡英文指出，在2021年《產學創新條例》通過之後，這是第10所頂尖大學加入設立研究學院的行列，也是第11個研究學院。

她說，這11個研究學院的設立，都攸關國家未來產業發展的重心，包括半導體、人工智慧、智慧製造、循環經濟及金融。在這些領域，我們必須透過產學合作，在人才培育上取得先機，這些學院也是因應全球產業發展的趨勢。

蔡英文舉例，像是臺師大成立的研究學院，設置了「AI跨域應用研究所」以及「綠能科技與永續治理研究所」。這兩大研究所都呼應了當前科技產業的關鍵項目。

人工智慧的浪潮，正在席捲全世界，AI不僅改變我們的產業模式，更不斷重新塑造人類的價值觀。因此，我們更需要以「人文的心、科技的腦」，來解析並引領人工智慧的發展。她相信，藉由臺師大的人文關懷底蘊，將能培育出AI產業應用的關鍵人才。

在綠能方面，蔡英文提到，2050淨零轉型已經是全球的共識，我們有決心、也有責任，要達到這個目標。未來，不論是智慧電網，或是儲能和節能科技，都是臺灣產業建構綠色供應鏈，非常重要的發展方向。與此同時，我們也需要培育更多、具備前瞻視野的綠能人才。

她感謝臺師大校長吳正己以及12家合作的企業夥伴，一起投入這項重要的工作。在今天揭牌過後，研究學院將和產業界共同建立跨域綠能應用平臺，讓綠電參與制度能夠更健全，也協助臺灣在淨零轉型的道路上走得更穩健。

她相信由學界和業界共同努力，以靈活、彈性的創新合作模式，一定能匯集更多資源，培育出優秀的產業人才。也期待，臺師大的「跨域科技產業創新研究學院」能夠在產學研究合作上，成為新的典範，也為臺灣下個世代的科技產業注入強勁的動能，持續提升國家的國際競爭力。