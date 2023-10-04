中颱小犬來勢洶洶，彰化縣今天清晨起刮強風，除彰化市與芬園紛傳路樹倒塌，彰化市中正路2段與三民路口還發生路燈倒塌事件，幸好上述災情未造成人員傷亡。
彰化今天清晨刮起近8級的強陣風，許多民眾上班時都可感受到陣陣強風迎面而來，對颱風即將來襲很有感。彰化市環河路往鹿港方向1棵大樹不敵強風，應聲倒地，幸好沒有砸中行經車輛，當時剛好有1台吊車經過，駕駛熱心協助將樹吊起來，避免車流受阻。
今上午7點15分，芬園鄉彰南路3段13巷口發生路樹倒塌妨礙交通案件，警方獲報後，立即通知芬園鄉巡邏員警前往現場處理，先擺放交通錐警告往來車輛，並現場指揮管制，約於上午8點前由芬園鄉公所清潔隊將狀況排除。
除樹倒，上午約7點54分，彰化市中正路2段與三民路路口還發生路燈倒塌傾斜的狀況，該地路燈因強風吹倒，垂掛在電線上，市公所公用事業課派員到場，聯繫廠商先行斷電，並通知台電人員到場協助。警方在現場擺放交通錐，並封鎖部分道路，防止人車經過造成意外。
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