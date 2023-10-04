中度颱風小犬來襲，台南市的風雨正逐漸增強中，台南市政府今天上午臨時宣布，從晚上6點起停止上班、上課；但大批民眾對突如其來的颱風假都不領情，紛紛在網路留言痛批，「下班剛好風雨最大，是在搞笑嗎？」、「怎麼不下午就開始停班停課？」

市府宣布，依據中央氣象局資料顯示，受到小犬颱風的影響，風雨自下午起漸增，鑑於市民安全，從今晚上6點起停止上班、停止上課；明日上班上課情形，將依據風雨資訊，盡早向市民朋友報告。市府也已開設一級災害應變中心，全力戒備颱風可能帶來的影響。

不料，市府才剛宣布今晚停班停課1個小時左右，數百民眾紛紛在臉書留言抱怨說，「我晚上要怎麼接小孩啦？風大騎車很危險欸！」、「這很危險，如果下班遇到了暴風雨怎麼辦？」、「下午四點放很難嗎？」、「外面風很大，等到下班，回家很危險」、「應該中午就要放了」、「是不管一般早上上課學生族的死活了捏」、「不如不要停，都下班了」。

不過，也有少數民眾留言表示，「支持」、「謝謝，辛苦了」；甚至建議，「可以限制百貨公司也停班嗎？」