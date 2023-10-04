湖南岳陽臨湘市公安局微信公眾號「臨湘公安」10月4日發布警情通報稱，10月3日上午10時許，該市S206忠防鎮漁潭村貓形組路段，發生一起7座越野車（湘F89＊＊＊）突然變換車道駛入對向車道與一正在行駛的環衛車（湘FA49＊＊）相撞的交通事故。事故導致越野車上2人當場死亡， 4人傷重送醫院搶救無效死亡。

警方指出，目前事故原因正在進一步調查中，善後處置工作正在有序進行。請民眾勿傳謠、勿信謠，不傳播事故現場的視頻、圖片，以免給當事人家屬造成二次傷害。

大皖新聞報導，10月3日有網傳資訊顯示，當天上午10點左右，在湖南岳陽臨湘市，發生一起婚車與大貨車相撞事故，疑似造成多人傷亡。

大皖新聞報導，據知情人稱，事故發生在湖南臨湘至忠防尾沙壩段一加油站附近，加油站工作人員說，事故發生地距離加油站僅幾分鐘路程，據知情人稱，發生事故一方是結婚的車隊，「車禍比較嚴重，有人員傷亡，其中多人是伴娘。」