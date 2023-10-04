前總統馬英九在臉書宣布拒絕出席今年10月10日的國慶大會，認為蔡政府在去年將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」，根本就是借殼上市、偷渡台獨。國民黨立法院黨團今召開記者會，強烈痛斥民進黨政府，不敢宣布台獨只能用「Taiwan National Day」自嗨，請問一直想要撕掉台獨金孫標籤的民進黨主席賴清德，敢不敢廢除民進黨的「台獨黨綱」？還是要繼續偽台獨，騙選票呢？

首席副書記長李德維表示，國民黨團希望熱愛中華民國的公職人員，今年不要參加在總統府前舉辦活動的「Taiwan National Day」慶典儀式。也希望熱愛中華民國，認同「Republic of China」的好朋友們，在雙十國慶這一天，能夠參加各地縣市政府，包括國民黨14＋1的執政縣市政府所舉辦國慶日活動。

李德維說，另一個正名運動將要開始，中華民國國慶日就是10月10日，過去雖然有各種英文名稱來詮釋中華民國國慶日，但是就是沒有民進黨政府所創造出來的「Taiwan National Day」。李德維正告民進黨，不要偽台獨，不要盤算如何借殼上市，應該好好認同中華民國。

李德維指出，馬前總統過去40年，都會參加在總統府前所舉辦的國慶日活動，他認同中華民國，也認同台灣。國民黨總統參選人侯友宜就說過，「中華民國是我的國，台灣是我的家」，民進黨只會用偷天換日的作法，終究會讓國人忍無可忍。

李德維呼籲熱愛中華民國的朋友們，踴躍參加真正為中華民國生日慶祝活動，而不要去一個「掛羊頭賣狗肉」，天天盤算台獨的民進黨所舉辦的「Taiwan National Day」！

藍委賴士葆表示，前總統馬英九日前在臉書貼文，表明今年拒絕參加在總統府舉辦的國慶日活動，馬前總統認為，這次國慶日活動已經成了「變相台獨」，當然也有人質疑，為何馬過去幾年都會出席國慶日活動？賴士葆指出，馬前總統前幾年參加活動，曾苦口婆心告訴蔡英文總統說，中華民國國慶日的英文寫成「Taiwan National Day」實在不宜。

賴士葆說，根據《憲法》我們的國家就是中華民國，英文是「Republic of China」中華民國慶日的英文用法，應該是「Republic of China National Day」。但是蔡英文總統堅持使用「Taiwan National Day」，這不僅僅藍軍有意見，連深綠台獨教義派也有意見，台獨教義派認為，10月10日是台灣國國慶？為什麼10月10日是「Taiwan National Day」？是怎麼來的？

賴士葆指出，蔡英文政府、民進黨政府骨子裡就是搞變相台獨，「Taiwan National Day」不過是自嗨式、自欺欺人的「台灣國慶日」，連AI辨識系統對「Taiwan National Day」的解釋，都是回答「台灣國慶日」，民進黨政府再怎麼狡辯都沒有用，台灣國是什麼時候成立？10月10日嗎？蔡英文總統在臉書上PO出有多大面的國旗在空中飄揚，這根本就是兩件事情。

賴士葆說，賴清德是民進黨主席，一直想撕掉「台獨金孫」的標籤，對外一直說沒有「台獨金孫」這個標籤，如果真是如此，身為民進黨主席的賴清德，那就推動廢除民進黨的「台獨黨綱」，即刻推動拿掉民進黨的「台獨黨綱」吧，如此才能洗刷「台獨金孫」的標籤。

賴士葆表示，中華民國生日，必須要名正言順，不能夠容許借殼上市、偷渡式、自嗨式的方式，企圖討好所有的人；事實上，蔡英文總統的作法，是得罪所有的人。他呼籲認同中華民國的所有公職人員，應該拒絕出席在總統府前舉行的國慶活動，這不是中華民國的國慶日，是民進黨變相台獨的國慶日，沒有理由出席這樣的國慶日。

新北市議員林國春表示，中華民國在民進黨執政之下，真是非常悲哀，他代表國民黨總統參選人侯友宜，三問賴清德主席：一、是否認同中華民國《憲法》？二、是否認同中華民國？三、是否站在中華民國的立場，為國家設想？

他強調，請教民進黨政府，中華民國國旗和「Taiwan National Day」有什麼關係？根本沒有直接關係，青天白日滿地紅國旗是代表中華民國，是台澎金馬的中華民國，不是民進黨黨旗內的台灣。民進黨公職人員不認同中華民國，卻領著中華民國薪水，這讓2300萬國人和所有認同中華民國的公職人是無法接受的，遑論是在海外僑胞。

林國春強調，我們的國慶是中華民國國慶，不是「Taiwan National Day」，呼籲民進黨政府懸崖勒馬，並再次呼籲賴清德，既然要參選中華民國總統，必須公開回應三個問題，並且告訴國人，是否會捍衛中華民國？