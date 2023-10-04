台北市5月正式回歸250萬人後，台北市長蔣萬安曾表示，要發文詢問內政部，但第三位副市長人選至今遲無下文，民進黨台北市議員林延鳳評估恐有2種可能性，分別是藍營內部求官者眾，或蔣萬安對法規有誤解。她呼籲，第三位副市長應回歸市政考量，不要讓蔣繼續「少一隻腳」。北市府回應，沒必要政治解讀，有消息將對外說明。

蔣萬安5月稱，第三位副市長「會先發文內政部瞭解後續執行方式」。6月更說，「對人選已有定見」。

林延鳳指出，議會開議之際，第三位副市長卻無下文，她分別向稱將「發文詢問內政部」的民政局、襄助市長處理市政的秘書處與主政組織人事管理的人事處，索取函詢內政部的公文副本資料。

人事處回覆，第三位副市長程序為「由市長任命，並報請行政院備查」。民政局稱，「由本府人事處依相關規定辦理，無本局權責事項」。秘書處則說，「本案未涉及本處權責」。林延鳳質疑，人事處、民政局和秘書處三緘其口，間接證實市府詢問內政部的公文「自始不存在」。

林延鳳表示，自2011年7月至2022年8月，北市已設置第三位副市長達11年，分擔市政工作，但蔣萬安卻在人口數恢復並穩定成長後4個多月後，還沒有決定第三位副市長。

林延鳳分析，副市長延宕恐2種可能性，一為藍營內部「求官者眾」，看衰國民黨總統參選人侯友宜「勝算過低」，只好積極爭取不用選舉、位高權重且資源多的副市長寶座，因此為避免黨內鬥爭人事佈局，蔣可能不在選前決定，把政治看得比市民還重要，對民眾一點也不公平；或是蔣市府對法規誤解，愛面子不懂裝懂。

她喊話，第三位副市長應回歸市政考量，不該有過多算計或私心，蔣也不應鴕鳥心態認為拖過選後再決定就好，只要第三位副市長空一天，不僅本就不嫻熟市政的蔣繼續「少一隻腳」，各種的謠言又會多一天，蔣應儘快決定人選，並向市民報告，否則乾脆提案，將組織編制退回前市長郝龍斌第一任的「兩位副市長」。

北市府發言人殷瑋回覆，外界對於第三位副市長有些評論，但相關的政治解讀並沒有必要，若有進一步消息，將主動對外說明。