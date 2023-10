睽違九年,112年國慶焰火重返臺中!為了迎接國家的重要日子,臺中市政府特別推出「臺中雙十國慶週」系列活動,10月7日至8日由「搖滾臺中ROCK IN TAICHUNG」於文心森林公園熱情開唱,本次以Fly To The Future為主軸,並規劃「飛翔、跳躍、衝擊」三大舞台,超過30組國際與在地知名樂團輪番上陣,為國慶盛事揭開序幕。

接著, 國慶連假重頭戲─「112國慶焰火在臺中」特別規劃為期2天的系列活動,9日「魅力臺中之夜」於晚間6時30分登場,將有知名藝人大改樂團、無雙樂團、固定客樂團、黃明志等,及藝文團隊、爵士音樂及無人機展演等精彩表演;10日上午8時在市府廣場舉辦隆重的升旗典禮,而晚間眾所矚目的「璀璨國慶之夜」將於中央公園正式登場,焰火主秀長達36分鐘,搭配悠揚爵士樂及無人機展演,並由在地藝文團隊及知名藝人滅火器樂團、高爾宣、安心亞、Matzka等接力熱唱,帶來視覺、聽覺雙重饗宴!

國慶結束後,精彩活動不停歇!「2023國際動畫影展」於10月13至21日在臺中大魯閣新時代威秀影城隆重獻映,本次影展主題是「光影之間」,融合臺中與奇幻的元素呈現,特別精選12部長片及121部短片,預售期間享超值優惠票價,並有機會抽中日本來回機票,詳情請見官方網站及Facebook粉絲專頁查詢。

而備受期待的「臺中爵士音樂節」則於10月13日至10月22日,在市民廣場盛大舉行,特別邀請來自10國的專業樂團樂手,以及在地知名爵士樂團帶來高水準的演奏,在星光燦爛下演繹爵士的浪漫情懷。

最後壓軸「臺中購物節」預計於10月下旬起跑,上網登錄發票就能抽大獎!想要更了解「臺中雙十國慶週」系列活動可至「112國慶焰火在臺中」活動官網查詢。