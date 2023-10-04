台灣高鐵從10月6日展開為期6天的國慶疏運，總計加開190班次列車，提供1,057班次列車的旅運服務。有了中秋連假的經驗，台灣高鐵針對部分時段可能出現自由座旅客較多情形，分析本次旅客訂票狀況，預估國慶連假期間，人潮較多的時段可能集中在：南下10月6日的17時至20時及10月7日的8時至11時；北上10月10日的13時至20時。建議計畫搭乘自由座的旅客，可彈性調整行程、避開上述時段，分散搭車以避免在車站久候，讓行程更加順暢。

為了方便旅客規畫行程，高鐵企業網站也將持續公告對號座「熱銷車次」，建議尚未購票的旅客，可先查詢還有空位的車次，儘早完成訂位及取票，或多加利用疏運期間增開的夜間車次，包括：10月6日加開1337及1297車次、10月9日加開1336車次以及10月10日加開1336、1698及1296車次，確保行程順暢。

截至今日上午為止，對號座「熱銷車次」集中於南下10月6日中午起至10月7日晚間、10月10日中午至晚間；北上則在10月6日下班後、10月9日下午至晚間及10月10日收假日全日，其他時段則仍有空位。