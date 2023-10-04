民進黨總統參選人賴清德在2024總統大選支持度持續領先，不少在野支持者盼望能夠藍、白合作，下架民進黨，然而柯陣營日前拋出比民調，輸家退選，至今未獲明確回應。對此，精神科名醫沈政男分析，現在「藍白合」就是一個弱雞賽局，看誰會膽怯先轉彎。

沈政男昨（３）日在臉書發文指出，要觀察藍白合民調，首先要思考兩件事，一是現在民進黨與國民黨的政黨票比例應該是差不多？「至少從2020立委選舉可以看到這樣的結果，當時也有民眾黨參選」；二為，同不同意這次民眾黨的政黨票比例不會低於國民黨的一半？「如果都同意，那麼看民調就要注意，該民調的抽樣裡，傾向國民黨、民進黨的受測者比例是否相差太多？傾向民眾黨的比例是否明顯低於國民黨的一半？」

沈政男接著分析民調，首先是《聯合報》民調，雖然是市話加手機（手機調查對柯文哲有利），卻得到國民黨總統參選人侯友宜只差民眾黨總統參選人柯文哲1%的結果，原因就出在民眾黨受測者的比例偏低。而《美麗島電子報》民調中，抽樣都有嚴重偏誤，因為傾向國民黨的比例遠低於民進黨。

此外，沈政男還提出一個檢視方法，即是觀察抽樣結構裡的中立選民支持度，「如果一份民調顯示，在中立選民裡柯文哲明顯是三人最低，那麼抽樣就可能有了偏誤，TVBS最新民調，得到侯友宜僅落後柯文哲1%，原因就是如此。」

沈政男認為，在三腳督裡，柯文哲的實際支持度高於侯友宜，而且如果藍白合，柯侯配的實際支持度也會高於侯柯配，因此在這樣的基礎底下，如果藍白不合，那麼侯友宜絕對沒辦法靠自己力量當選總統，國民黨也就沒辦法重新執政，而藍白合，至少可以當副總統；反觀柯文哲，靠自己力量當選總統的機會也是很小，但就是比侯友宜大了一些。更何況，總統落選對民眾黨來說，代價沒有國民黨那麼大，因為畢竟只是第三大黨。

針對藍白合，沈政男稱，有人說是一個囚犯困境，「其實不是，而是弱雞賽局，也就是兩車對衝，看看誰先膽怯轉彎」。然而在賽局裡，均衡是兩車都轉彎，但在2024柯文哲被撞的代價低於侯友宜，因此均衡解應該是侯友宜轉彎，也就是當副手，而柯文哲不會轉彎，也就是當總統候選人。

沈政男最後總結，國民黨最好的策略就是同意做民調，但在民調方式上可以提出對自己比較有利的要求，至於輸的一方也不必退選，當副手就好，「藍白合的最後結局應該就是以柯侯配登記參選，而柯侯配，以現在民調來說，一定可以贏過賴清德。」