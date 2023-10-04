徐懷鈺和高胥崴合作演唱會主題歌曲〈倒數３秒〉。（滾石唱片提供）

徐懷鈺穿上Y2K拼接風的粉藍色格紋套裝展現女王魅力。（滾石唱片提供）

徐懷鈺穿上Y2K拼接風的粉藍色格紋套裝展現女王魅力。（滾石唱片提供）

「平民天后」徐懷鈺日前推出台北小巨蛋演唱會同名主題歌曲〈倒數３秒〉，更與人氣男團U：NUS隊長高胥崴合作加入rap，巧妙結合中、英、台三種語言。MV今晚8點上線，徐懷鈺首次挑戰Waacking及Vouging舞風，笑喊：「來看我整支舞不停甩手，希望歌迷可以感受到我的活力一百！」此外，徐懷鈺也搶先曝光10月7日小巨蛋演唱會的驚喜：「不只有高胥崴，師弟U：NUS全團都會現身我的演唱會，讓大家感受一下我們的唱跳實力，一定會嗨到不想回家！」

〈倒數３秒〉MV以魔球、鏡像、漂浮城市等畫面，呈現出魔幻的異時空感。徐懷鈺展現優雅獨特的女王魅力，穿上Y2K拼接風的粉藍色格紋套裝及帥氣馬甲黃色洋裝，幽默表示：「一看就知道我是F4賽車女郎。」高胥崴也讚師姐的裝扮：「很前衛又時尚。」〈倒數３秒〉結合兩種舞風搭配妝髮造型，風格鮮明別具特色，徐懷鈺透露拍攝趣事：「女舞者們為這首歌都綁上長辮子，在地上跳Vouging時，辮子會不小心甩到我，瞬間覺得好像辮子變鞭子。」MV中也以合成技術，設計迷你版徐懷鈺角色「徐三歲」客串其中，徐懷鈺分享：「我有個綽號是徐三歲，因為很多人喜歡我的笑容，希望自己能一直保有赤子之心跟純真的笑容。」

徐懷鈺為MV首次挑戰結合Waacking以及Vouging舞風，更特別請來台灣Waacking首屈一指的百川老師密集訓練，在兩週內將所有舞步熟悉，徐懷鈺透露：「原本只有Waacking，但編舞老師覺得我蠻適合Vouging，就決定再加入這個元素，也是我給自己的挑戰」，雖然她笑喊手甩到很痠，但也開心表示：「這兩種舞風組合就是完美又帥！」

《徐懷鈺 2023 倒數三秒小巨蛋演唱會》將於10月7日登場，徐懷鈺為首次攻蛋做足準備，開唱前每一天都到練舞室報到，心情緊張又興奮表示：「倒數３天，希望大家都來小巨蛋跟我開心唱一晚！」而她日前推出「鈺姐擺爛風」專屬LINE貼圖，讓歌迷收藏她的身影及聲音，而演唱會現場也將販售徐懷鈺2023全新周邊商品，包括T-shirt、手燈、隨行杯、盲盒鑰匙圈＋pick組、毛巾，更攜愛犬KIKI和LALA特別推出「萌寵系列」飛盤，和由徐懷鈺親自錄製「我要吃飯」、「我們出去玩嗎」等音效的錄音按鈕，讓歌迷也能與自己的寶貝寵物一起互動。演購票請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)、OK、萊爾富便利超商。