立委陳椒華近期揭露實境節目「嗨！營業中2」違法濫墾森林、農地蓋違建，她今再開記者會指控，節目仍重播放送違法現場，除了要求停播外，也質疑苗栗縣政府聯合會勘裁罰是打假球。（陳椒華提供）

立委陳椒華近期揭露實境節目「嗨！營業中2」違法濫墾森林、農地蓋違建，她今再開記者會指控，節目仍重播放送違法現場，除了要求停播外，也質疑苗栗縣政府聯合會勘裁罰是打假球，業者仍不甩勒令停工和恢復原狀的處分，顯示縣府公權力不彰，有怠惰包庇之嫌。

陳椒華指出，苗栗縣府聲稱該案一直有嚴格執行法規，但縣府去年7月即已知業者違法，卻僅就水保二度裁罰，未平行通報其他單位聯合稽查，該案同時違反多項法規，但僅就水保法二度裁罰，卻不移送，形同包庇，雖然縣府本周有依違反區域計畫法開罰24萬元，但依據「一事不二罰」標準，未來也可能撤銷。

針對餐廳違建部分，縣府勒令行為人申請補照，再補照完成前，勒令停止供水、供電，但該違建不是在丙建土地，根本無法補照，難道縣府還要讓違建合法化，另外業者未經申請就設置露營區及住宿部分，均屬於違法新蓋的違建，也應立即裁罰及勒令拆除，而非申請補照。

對於業者強調只配合拍攝、尚未對外營業，陳椒華認為，這是卸責之說，陳情人反映業者早已用「豪華露營區」名義，對外招募員工、工程人員，縣府現勘照片也顯示設置數個高檔太空包露營位，不就是擺明要用違建違法營業，該節目播出內容也可見營業模式，甚至還有廠商冠名贊助、加購、業配等盈利方式，顯示該節目和違建餐廳確有營利之實，盼稅務單位查核業者和製作單位有無逃漏稅。

苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠表示，縣府去年7月至今已經提出4次行政處分並勒令立即停工，後續改善就露營區設立，農地農用方式和違建部分，輔導業者合法申請。簡言之就是後續要再幫忙業者合法化，只要能夠應付罰款，犯的法都不算法。

另外，陳椒華也爆料，苗栗道一號旁銅鑼一處農牧用地遭濫墾，該處砂石場一半以上都是竊佔國土，竊取苗栗縣政府和國產署土地，該地2019年就有土石及相關設施的變異，但4年過去仍堆置砂石，顯示縣府毫無作為，呼籲農業部、內政部責成縣府確實執法裁罰、要求行為人限期恢復原狀，提出刑事訴訟。