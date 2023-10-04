楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的《老少女奇遇記》雙料入圍第58屆金鐘獎「益智及實境節目獎」及「益智及實境節目主持人獎」，3人今（4日）舉辦茶敘，分享入圍心情與期待第2季前往日本開拍的雀躍氛圍。

單身的嚴藝文，近日積極健身已經變瘦5、6公斤，她期待在日本有豔遇，「我沒談過異國戀，但我沒有打算有長久關係」，有過一夜情？她臉紅大笑否認，鍾欣凌則趁勢教她的快一點、一起去旅館的日文。鍾欣凌大推日本中年男性很有男子氣概，嚴藝文大笑反駁：「我有說我要中年的嗎？」

嚴藝文說，坦言因為好奇詢問其他年輕人關於交友軟體的事，「我這張臉要怎麼放上去啦」，也因為不想騙人，所以沒想過放上別人的照片。

《老少女2》將前往日本拍攝，但因為嚴藝文害怕搭飛機，所以相當緊張，大家建議她單獨搭郵輪前往，船上有帥哥還有房間，鍾欣凌瞬間歪樓，「整趟8天旅程都沒下郵輪，一下船就腿軟」，3人越說越興奮，楊貴媚趕緊道歉：「對不起！我們是有氣質的節目」。

身為《老少女》製作人的楊貴媚，表示第2季因為要前往日本，所以預算比第1季高，目前還在努力如何縮減預算，「錢能做的事都是小事，最重要的是安全，還有日本的禮儀和禮節、民俗風情我們都要懂」。3人也因為要到日本拍攝，正在認真學日文跟健身鍛鍊體力。