療傷天后辛曉琪3日宣布將於2024年的2月2日及3日，一連兩天舉行「辛曉琪 2024『療傷那天後』legacy演唱會」，不料因為她曾在2021年取消過台中演唱會，當時退票卻沒領到錢的粉絲將這次演唱會的主辦單位寬宏藝術與先前的主辦單位混餚，甚至向寬宏要求辦理退票，今寬宏藝術在臉書發文公告澄清。

寬宏藝術表示：

感謝大家對辛曉琪的熱情支持！

2024年2月2日-3日辛曉琪『療傷那天後』legacy演唱會，由寬宏藝術經紀股份有限公司擔任演唱會主辦方，本公司將全權負責此兩場演唱會所有相關事宜。

2022年因某其他主辦單位，遇疫情取消「辛曉琪演唱會」所造成的退票紛爭事件，也請各位歌迷朋友循求正確途徑來解決，此事件概與寬宏藝術與辛曉琪無關！

寬宏藝術屬合法的上市櫃公司，提供歌迷朋友購票應有的保障與服務，還請大家安心購票，踴躍支持「辛曉琪」最美好溫暖的聲音！

演唱會門票明天中午12點開賣

大家，我們明年2／2、2／3見