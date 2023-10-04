華為5G旗艦智慧手機Mate 60 Pro讓大陸晶片業看到突破美國制裁的希望，但專家潑冷水提到一個現實問題，即大陸依然無法取得生產先進製程晶片必需的EUV機台，即使不斷改良現有技術，至少需要4至5年才能建立一個全國產、具有商業價值的系統。

南華早報報導， Mate 60 Pro處理器晶片採用中芯7奈米技術代工，研究與調查機構TechInsights與Fomalhaut Techno Solutions都認為，中芯是透過現有的14奈米機台不斷改良，甚至融入特殊技術，才能生產出性能媲美7奈米的晶片。

報導提到，此狀況也突顯，大陸晶片業無法取得EUV機台所面對的挑戰，智庫Stiftung Neue Verantwortung地緣政治與科技技術總監Jan-Peter Kleinhans說：「國產供應鏈仍然是一個主要的障礙。」

美國華府智庫Albright Stonebridge Group大陸區高級副總裁Paul Triolo也提到，「大陸正在積極開發包括EUV機台在內的關鍵技術，但至少還需要四至五年的時間才能建立一個全國產、具有商業價值的系統。」

大陸電子設備產業協會副秘書長李金祥也坦言，沒有國產的曝光機可以用在先進晶片生產，產業發展就無法一帆風順，我們在曝光機的研發上還有很長的一段路要走。