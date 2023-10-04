2024台灣總統大選競爭進入白熱化，各家民調皆顯示，在野整合將是下架民進黨的勝利方程式，眼見已經10月，候選人登記參選時間步步逼近，前立法院長王金平4日被問到， 是否對藍白合沒有進度感到緊張，王說，沒有緊張，船到橋頭自然直，取得重新執政，這是全體共識，過程會有很多說法，「但不要擔心，還是藍白會合的。」

王金平今受世界華人宗教研究學會邀請，赴政治大學發表「宗教與政治治理」演講，會前受訪被問及在野整合，首先談及地方派系歸隊，王金平坦言，地方派系還沒有完全歸隊，還要再整合一下，但個別上來講，各個縣市都有聯繫過，最後應該都會團結在一起。

另外前立委蔡正元提到柯文哲搭配韓國瑜的可能性，王金平則認為，藍白合該怎麼合，要大家產生共識，我深信最後是會合的。媒體續問，如果是「柯侯配」呢？王則說，尊重大家最後的意願，這個勉強不得。

至於11月將公不分區名單，王金平被媒體問及，若被列不分區第一位，院長會接受嗎？王金平則說，他沒有聽過這類傳聞，「等到有了時候再說吧，現在談還太早。」