台北捷運淡水站外今（4）日凌晨驚傳有一對男女上演活春宮，被路過民眾用手機錄影並上傳網路，在網路四處轉發，士林地檢署聞訊立即責成淡水警分局火速查明真相，警方火速破案稍早查獲這對情侶，情侶聲稱搞浪漫及尋求刺激，警方訊後依妨害風化罪移送士林地檢偵辦。

警方調查，影片拍攝時間在今凌晨0時許，一對男女公然於捷運站旁飲料店前有性交動作，經調閱監視器及查訪，以車追人發現女主角身分為52歲蔡姓女子及34歲曾姓男友，全案依妨害風化罪嫌將2人送辦。警方提醒，網友散布傳播影像照片已觸法，呼籲民眾切勿轉傳，否則恐涉及妨害風化罪等刑責。

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