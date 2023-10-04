《摘星甜點王》找來法國百萬網帥利雅德飾演「世界冰淇淋甜點冠軍」亞齊德。（海鵬提供）

《本日公休》主演陸小芬甫獲金馬獎最佳女主角提名。（海鵬提供）

「中山73藝文影視空間」（中山73）是中部唯一小型藝術電影院，10月份焦點主題將鎖定今年柏林影展金熊獎得主、曾獲英國影藝學院提名「年度最喜愛導演」的法國導演尼可拉斯菲力柏特，推出「巴黎影人－金熊獎導演菲力柏特專題」，放映他3部跟現代人生活息息相關的紀錄電影。

其中包括獲譽「廣播人聖經級影片」的《音躍巴黎》，入選盧卡諾影展的《生命的美麗瞬間》，以及勇奪今年柏林金熊獎的電影《塞納河上的船屋》。有趣的是，向來拍攝文教題材的菲力柏特，多年前竟因一場血栓急診意外，讓他靈感大發、開創新局，從此改拍醫護與生命題材，今年便以描述4位精神障礙者的療癒感人故事《塞納河上的船屋》擊敗所有劇情電影，勇奪柏林影展最佳影片金熊獎。

中山73另一焦點主題則鎖定「美味與人生」，推出3部香氣四溢，同時闡述勵志、傳承與孝道的電影。勵志劇情片《摘星甜點王》講述1名法國頂級糕點師，從寄養兒童邁向世界冠軍的感人故事。闡述孝道的紀錄電影《盡孝的滋味》則講述韓國名廚林祉鎬，以自然食材親烹108道菜遙祭已故生母及養母，子欲養而親不待的遺憾，令人心酸感慨。而探討傳承的《淺草的幸福吐司》，更講述東京麵包名店「鵜鶘」歷經4代傳承、迄今仍屹立不搖的日本傳奇。

另甫獲金馬獎最佳女主角提名的《本日公休》，也將於10月在「中山73」推出免費入場以饗觀眾，該片由金馬影后陸小芬及傅孟柏、陳庭妮、施名帥等人主演，之前以勇奪台北電影獎最佳女主角獎，劇情描述一家經營40年男士家庭理髮店的老闆娘，與老客戶之間真摯亙遠的暖心情感。