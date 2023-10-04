審理美國前總統川普民事欺詐案的紐約法官今天在川普到社群媒體發文侮辱書記官後，對川普發出禁言令。

川普備受矚目的案件今天第2天開庭，川普現身紐約曼哈頓（Manhattan）法庭坐在辯護席時，法官恩格隆（Arthur Engoron）表示：「對我的法院工作人員進行人身攻擊是不可接受的。」

恩格隆並未提及川普姓名，只提及該案被告在社群媒體發布的「貶抑性發文」。

今天稍早，川普在他的社群平台Truth Social發布一名書記官的照片，稱她是民主黨籍聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的「女朋友」。

川普表示：「此案應立即駁回。」

那則貼文後來刪除。

法新社報導，77歲的川普原本不需要出庭，但他選擇在開庭第2天現身，再一次利用媒體曝光，來放大他是政治迫害受害者的說法。

他再次砲轟對他提告的紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James），稱她「非常腐敗」、「非常無能」。

川普也曾多次對恩格隆進行人身攻擊，稱他是「流氓、失控、憎恨川普的法官」，但恩格隆在他的口頭禁言令中只下令停止攻擊他的法庭工作人員。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1121004