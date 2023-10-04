杭州亞運棒球預賽，中國隊3日與日本交手，以一分之差獲勝，帶著小組賽全勝的戰績挺進超級循環賽。這個結果不只跌破外界眼鏡，連中國球迷也直呼「萬萬沒想到」。

3日晚間登場的亞運棒球日本與中國一役，日本隊打線受制，中國隊2局上由梁培關鍵安送回致勝分，率隊以1比0取勝；中國首度在亞運棒球賽擊敗日本，中止對戰10連敗，複賽首戰將與台灣交手。

中國拿下關鍵一役令許多中國棒球迷感到振奮，卻也直呼萬萬沒想到。

在北京一間棒球俱樂部打球的球員阿威告訴中央社記者，3日晚間和幾個熱愛棒球的朋友一起觀看比賽，當中國隊先馳得點時，眾人的情緒都很激動，卻也很擔心在接下來會被日本隊逆轉，心情忐忑不安。最後在比賽結束，確定中國擊敗日本時，仍然有些不敢置信。

他說，日本的棒球水準絕對是世界頂尖的，中國在棒球運動上確實是有不少進步的空間，然而這次的勝利對於中國的棒球運動一定是鼓舞，不只對於成年人，對於喜歡棒球、正在打球的小孩也是，「中國的棒球是能夠打贏日本的」。

本次比賽中擊出勝利打點的梁培也成了中國網路熱議的對象，有評論稱「中國隊不能沒有梁培」。

梁培是在日本出生、成長與求學，從小就打棒球，高中則就讀棒球名校東海大學菅生高等學校。高中畢業後，在母親的鼓勵之下回到中國開始職棒生涯，目前效力於北京猛虎隊。

今年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC），梁培首度入選WBC國家隊，並在對戰日本的比賽中，從日本隊的投手戶鄉翔征手中擊出全壘打。

當時，日本棒球作家阿佐智曾以「迫不及待與日本武士對戰，由日本培育的中國戰士們」為題，介紹了梁培與另一位在日本成長的中國選手陸昀。