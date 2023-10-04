南投立委馬文君4日接受廣播電台節目專訪時，強調早在1年多前就將潛艦國造相關爆料錄音擋交給國防部與檢調單位，今日竟被說成將資料交給韓國國安單位，質疑自己被寫入一套早編好的劇本，成了另一個「王立強翻版」。

再過不到4個月就要立委選舉，原本被認為穩拿5連任立委的南投縣第1選區立委馬文君，選前卻遭海軍顧問郭璽先指將潛艦國造國防機密外洩給中共大使館，又說交給韓國國安單位，說法多日數變讓外界看得霧煞煞，馬文君今天則接受中廣新聞網《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，一次說清楚講明白。

馬文君說，她早在1年多前就接到郭璽涉入國造潛艦相關錄音檔案，因為國造潛艦涉及好幾千億預算，她無法判斷錄音檔案內容，當然交由國防部與調查局與國安等相關單位調查，「但1年多針對我提供部分無聲無息，如今突然被爆開，宛如王立強案翻版，突然升級到中共大使館！」

她並透露郭璽的設計公司，在直布羅陀48天就成立並拿到6億多元潛艦國造第一次設計案的標案，當時她就覺得有問題，但因為民進黨完全執政，只要動員表決就可以強勢通過，明知擋不了但為了監督預算她只能要求先凍結預算，要求國防部清楚為何要把如此大的標案交給這麼小的公司？因為「買房子都沒那麼快！」

主持人王淺秋立刻反映該案根本就是類似日前爆發買巴西蛋的「超思」公司事件，但買雞蛋也就算了，標一個6億多元預算還要成立公司還要核可跑流程，竟然48天可以完成，郭璽難道真的如他所說可以指揮媒體報導、還可以直通天聽連國防部都聽他的話？

馬文君憂心表示，一艘國造潛艦總預算要530多億元，通常標到第1個設計」用的，接下來的標案也都會有相關，尤其民進黨政府還說要造8艘，更是好幾千億的預算，但是一個潛艦「下水」典禮連下水都沒有，連基本是否可承受水壓的鋼板安全測試都不清楚，她當然要幫民眾監督大家的納稅錢，因為國軍官兵更關心的是潛艦下水會不會變成「鐵棺材」？安全的潛艦應該是大家更要重視的一件事。

對於被指賣台，馬文君強調自己已經為個人聲譽提告郭璽加重誹謗，她深信司法終會還她清白，但她強調「自己不重要」，她更希望藉由這個時機點，既然事件爆開了，呼籲大家一起重視國家安全，她並表示「賣台的定義要講清楚」，她說「身為中華民國立委，我熱愛中華民國，支持潛艦國造、國防自主，但建造過程才是應該讓大家檢視的，沒做好還花掉我們大筆預算、納稅錢，才叫賣台！」

主持人王淺秋則說「到底馬文君是擋國防預算還是擋人財路？」她要檢調單位既然已經分案調查，就應該要速審速查，給民眾一個真相。