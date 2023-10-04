新北市一名林姓人妻，前年底發現丈夫阿強（化名）外遇，對方承諾會與小三分手，沒想到在結婚十周年當天，林妻又發現2人保持聯絡，氣到痛毆阿強一頓，並在日記寫下「十周年，忍不住，太過分打了他」，事後被阿強告上法院。法官依犯傷害罪，處林女拘役20日，得易科罰金。

據判決書指出，阿強主張，去年5月9日晚間11時許，妻子衝進臥室徒手毆打其頭部、臉部，他用手擋著，高喊著「不要打」，沒想到妻子竟開口啃咬他的右手臂，他只好躲進浴室裡，翌日便到醫院驗傷。事後阿強在餐桌上看見妻子留下的日記，上面寫道「十周年，忍不住，太過份打了他，弟的錢」，便拍照存證。

林妻到案後否認犯行，辯稱案發日是2人結婚十周年，去年12月她發現丈夫有外遇，當時丈夫說會跟小三分手，但案發當日她卻發現2人仍有聯絡，因而發生爭執，而日記上記載手寫字跡「外遇」、「星期2拿不夠，有錢養小三」、「十周年，忍不住，太過份打了他，弟的錢」確實是她寫的，但她僅有大力拍丈夫肩膀，沒有咬對方，也沒有打他的頭部或臉部。

法官認為，林妻於筆記本中記載有打丈夫一節，核與人夫證述相符，林妻主觀上顯有傷害之犯意無訛。另根據醫院驗傷結果顯示，人夫傷勢位於右側手臂後側上方，衡情該咬痕顯不可能是自己造成，事證已臻明確，因此不採信林妻說詞。

法官審酌林妻與丈夫因婚姻感情糾紛，不思理性解決，竟攻擊丈夫成傷，行為誠屬不該，且迄今均未與丈夫達成和解或賠償損害，兼衡目前與2人間有離婚訴訟，且有2名未成年子女之家庭生活經濟狀況及犯後之態度等一切情狀，法官依犯傷害罪，處拘役20日，得易科罰金。