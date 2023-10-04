小犬颱風來襲，文化大學表示，3日晚間緊急召開颱風應變小組會議，考量今（4）日陽明山風速將達到6級以上，顧及學生安全，決議校本部採遠距教學。

文大提到，去年校方進行重大議題投票，決議如遇到颱風，學校颱風應變小組隨時召開會議，視情況決定是否停班停課。3日晚間應變小組考量4號陽明山上平均風速已經達到5到6級，截至4日上午10：30分止，目前風速14.1m／s，已達七級，因此決議校本部採遠距教學，完全基於學生安全考量。

文化大學指出，根據文大大氣系評估，3日下午5時起，華岡氣象站風速監測顯示平均風達5到6級、陣風7到8級。4日白天由於颱風接近的影響，風速也會持續增強，4日白天預估平均風速可達6級或更強，截至4日上午氣象站至10：30分止，風速14.1m／s，已達7級，預估陣風也有機會達8-9級。預計5日傍晚登陸南台灣。

文大指出，經派員在學校附近各超商、超市巡視，商家準備糧食充裕，也未見搶糧的情況，外界請勿以訛傳訛造成恐慌。