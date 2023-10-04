Going Cloud為雲端轉型技術顧問，是AWS認證的進階級合作夥伴，提供雲端、數據、AI解決方案與技術諮詢服務，服務區域遍及台灣、香港、日本等地。科科科技雲端智慧業務群總經理黃柏淞表示，前進泰國是佈局東南亞市場的第一站，接下來會積極拓展業務至更多國家，包含新加坡、馬來西亞、越南、印尼，期待與 AMPOS 一起推動產業數位轉型。

AMPOS為科技集團Integrity Consulting and Service（ICS）旗下子公司，總部位於泰國曼谷，主要協助組織跨越技術和商業之間的鴻溝。

Going Cloud的數據分析服務，透過打造資料湖倉，能在兼顧數據隱私與安全保護機制下，為客戶進行數據管理、整合與分析。藉由本次雙方合作推廣，泰國大型零售業者規畫導入庫存預測技術，打造智慧倉儲系統，同時，在接觸Going Cloud Clickstream analytics tools後，也希望透過整合平台數據，分析使用者行為與輪廓，優化個人化推薦機制，進一步提升購物車提袋率以及客單價，有效增加電商轉換率，以因應下半年的節慶購物商機。

近年來各大串流平台紛紛投資泰國戲劇，並成功行銷泰劇至海外市場，不僅海外表現亮眼，泰國國內OTT用戶更是持續成長，目前泰國已有20多家串流平台業者，更帶動電視台加快數位轉型的步調。藉由此次與AMPOS合作，科科科技旗下串流技術的多媒體科技品牌BlendVision，也備受當地業者關注，泰國本土OTT平台以及大型電視台，對於BlendVision提供的即時直播串流、智慧影音編碼及隨選影片託管服務，以及好萊塢等級的內容保護機制充滿興趣，目前已有多家業者積極合作洽談。