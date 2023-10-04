中興大學森林系研究團隊2021年間到馬武霸山做調查，雇紀男等2名協作，途中，紀在林班地休息抽菸，亂丟菸蒂引起森林大火，燒燬林地2.5公頃。案發時僅紀在場，他否認抽菸，同行者均未用火煮食、另名協作指證紀有攜打火機及香菸，消防局認定人為用火不慎起火，一、二審依違反《森林法》判紀徒刑3月確定。

判決書指出，中興大學森林系4名學生在2021年8月10日前往馬武霸山三叉路做植群調查，時間長達3天2夜，雇用紀男等2名高山協作，背負重裝備及食材等。4名學生當天8時許從億年橋旁先起登，中途在東勢林區管理處大甲溪事業區第24林班地休息，紀抵達該地後，學生即起身繼續行程。

紀男在林班地休息、等候另名協作，11時竟抽起菸來，還將未完全熄滅的菸蒂，往林道亂丟，當地未在防火線上，植披雜草乾枯、地面布滿松樹枯葉，經風勢引燃一發不可收拾。

紀男見火勢猛烈，大聲高呼另名協作速來幫忙，另名協作立即通報警方及研究團隊來協助滅火，但火勢延燒2.5公頃。

紀辯稱，他等10分鐘都未見另名協助抵達，就啟程要趕去與研究團隊會合，走10分鐘就看見起火，他趕緊滅火，但火勢很大，之後另名協作趕來見狀打電話報警。紀坦承最先發現火災，但否認抽菸，辯稱不知為何起火。

另名協作證稱，之前與紀不認識，兩人當天在登山口一起抽菸聊天，紀隨身攜有打火機及香菸，當天由他一路上墊後，午餐自行攜帶糧食，並沒有野炊，聽到紀呼叫才趕到現場；4名學生也稱並未煮食，離開時僅紀1人在案發現場。

台中消防局勘驗，並未發現烤火等殘跡，勘查後，排除起火原因是落雷、電氣走火及自燃物資等，研判可能是人為用火不當引發，當時學生並無未也野炊、另名協作也未抵達現場，紀發現起火又攜有香菸、打火機等物，研判火災是他抽菸導致。

一審以紀從事高山協作，竟疏忽抽菸後滅火處理，導致引發火勢，燒燬林班地2.5公頃，依犯燒燬他人之森林罪，判刑3月。紀不服上訴，二審法官認為原審認事用法並無違誤，認定上訴並無理由而駁回，全案不得再上訴。